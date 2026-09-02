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Tefsir: Al-Baqarah 2:43
Al-Baqarah
43
2:43
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ٤٣
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣
وَأَقِيمُواْ
ﲋ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲌ
وَءَاتُواْ
ﲍ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﲎ
وَٱرۡكَعُواْ
ﲏ
مَعَ
ﲐ
ٱلرَّٰكِعِينَ
ﲑ
٤٣
ﲒ
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Al-Sa'di
Совершайте намаз душой и телом, выплачивайте закят тем, кто имеет право на милостыню, и молитесь вместе с молящимися. И если вы уверуете в посланников Аллаха и Его знамения и станете совершать упомянутые праведные деяния, то сумеете объединить искреннее поклонение Господу Богу с добрым отношением к Его рабам, а поклонение в сердце - с поклонением телом и имуществом. Повеление кланяться вместе с кланяющимися подразумевает совершение групповых намазов. Из этого следует, что они являются обязательными и что поясные поклоны являются столпами намаза. Последний вывод следует из того, что Аллах назвал намаз поясным поклоном, и если часть обряда поклонения упоминается для обозначения целого обряда, то это значит, что упомянутая часть обряда является обязательной.