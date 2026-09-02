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Tefsir: Al-Baqarah 2:36
Al-Baqarah
36
2:36
فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ٣٦
فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّۭ وَمَتَـٰعٌ إِلَىٰ حِينٍۢ ٣٦
فَأَزَلَّهُمَا
ﲷ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲸ
عَنۡهَا
ﲹ
فَأَخۡرَجَهُمَا
ﲺ
مِمَّا
ﲻ
كَانَا
ﲼ
فِيهِۖ
ﲽﲾ
وَقُلۡنَا
ﲿ
ٱهۡبِطُواْ
ﳀ
بَعۡضُكُمۡ
ﳁ
لِبَعۡضٍ
ﳂ
عَدُوّٞۖ
ﳃﳄ
وَلَكُمۡ
ﳅ
فِي
ﳆ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳇ
مُسۡتَقَرّٞ
ﳈ
وَمَتَٰعٌ
ﳉ
إِلَىٰ
ﳊ
حِينٖ
ﳋ
٣٦
ﳌ
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السعدي Al-Sa'di
فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه; حتى أزلهما،
أي:
حملهما على الزلل بتزيينه.
{ وَقَاسَمَهُمَا }
بالله
{ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ }
فاغترا به وأطاعاه; فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغد; وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة.
{ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ }
أي: آدم وذريته; أعداء لإبليس وذريته، ومن المعلوم أن العدو; يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق; وحرمانه الخير بكل طريق، ففي ضمن هذا, تحذير بني آدم من الشيطان كما قال تعالى
{ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ }
{ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا }
ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض،
فقال:
{ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ }
أي: مسكن وقرار،
{ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ }
انقضاء آجالكم, ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها, وخلقت لكم، ففيها أن مدة هذه الحياة, مؤقتة عارضة, ليست مسكنا حقيقيا, وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار, ولا تعمر للاستقرار.