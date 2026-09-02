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Tefsir: Al-Baqarah 2:11
Al-Baqarah
11
2:11
واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ١١
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١
وَإِذَا
ﲁ
قِيلَ
ﲂ
لَهُمۡ
ﲃ
لَا
ﲄ
تُفۡسِدُواْ
ﲅ
فِي
ﲆ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲇ
قَالُوٓاْ
ﲈ
إِنَّمَا
ﲉ
نَحۡنُ
ﲊ
مُصۡلِحُونَ
ﲋ
١١
ﲌ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.