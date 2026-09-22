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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Aja 69
Al-'Ankabut
69
29:69
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ٦٩
وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٦٩
وَٱلَّذِينَ
ﲐ
جَٰهَدُواْ
ﲑ
فِينَا
ﲒ
لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ
ﲓ
سُبُلَنَاۚ
ﲔﲕ
وَإِنَّ
ﲖ
ٱللَّهَ
ﲗ
لَمَعَ
ﲘ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﲙ
٦٩
ﲚ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.