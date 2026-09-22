Что же касается верующих, которые совершают переселение ради Всевышнего Господа, сражаются с врагами истинной религии и всеми силами стремятся снискать благоволение Аллаха, то они сумеют пройти тернистыми путями, ведущими к Всевышнему Аллаху. Они будут удостоены Его руководства, потому что любят вершить добро, а Он никогда не покидает таких людей. Он оказывает им поддержку и наставляет их на прямой путь. А из этого следует, что самыми достойными и правильными людьми являются мусульмане, которые сражаются на пути Аллаха. Из этого также следует, что если человек исправно выполняет предписания религии, то Аллах оказывает ему поддержку и облегчает ему путь к счастью и спасению. И если человек искренне усердствует в постижении шариатских знаний, то ему непременно удается найти истину и добиться поставленной цели, причем Всевышний Господь одаряет его возможностями, которые превосходят возможности остальных людей, и облегчает ему постижение шариатских наук. А происходит это, потому что изучение религии Аллаха относится к сражению на пути Аллаха. Праведные ученые сражаются словом и языком против неверующих и лицемеров, и принимают участие в подобном сражении только избранные. Они обучают людей предписаниям религии и отвергают ошибочные воззрения тех, кто противится истине, даже если эти воззрения принадлежат некоторым из мусульман.