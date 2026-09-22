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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Aja 68
Al-'Ankabut
68
29:68
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين ٦٨
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًۭى لِّلْكَـٰفِرِينَ ٦٨
وَمَنۡ
ﱽ
أَظۡلَمُ
ﱾ
مِمَّنِ
ﱿ
ٱفۡتَرَىٰ
ﲀ
عَلَى
ﲁ
ٱللَّهِ
ﲂ
كَذِبًا
ﲃ
أَوۡ
ﲄ
كَذَّبَ
ﲅ
بِٱلۡحَقِّ
ﲆ
لَمَّا
ﲇ
جَآءَهُۥٓۚ
ﲈﲉ
أَلَيۡسَ
ﲊ
فِي
ﲋ
جَهَنَّمَ
ﲌ
مَثۡوٗى
ﲍ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﲎ
٦٨
ﲏ
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Tafsir Fathul Majid
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