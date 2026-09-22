В этом и последующих аятах содержится указание на необходимость поклонения одному Аллаху, вытекающее из признания Его Единственным Господом и Творцом. Даже многобожники верят в то, что Аллах - Единственный Господь во Вселенной. Если ты спросишь их, кто создал небеса и землю и подчинил своей власти солнце и луну, то они скажут: «Аллах». Если ты спросишь их, кто низвергает с неба воду и оживляет ею безжизненную землю, то они также скажут: «Аллах». Если ты спросишь их, кто же управляет всем сущим, то они все также скажут: «Аллах». Тем самым они признают беспомощность идолов, истуканов и всех остальных творений, которым они поклоняются. Воистину, удивительны заблуждение и лживость людей, которые предпочитают поклоняться творениям, в немощности и беспомощности которых они убеждены! Эти люди являются глупцами, лишенными разума и рассудка. Что может быть более безрассудным поступком, чем поклонение каменным истуканам или могилам? Многобожник приходит к ним и прекрасно понимает, что они не способны принести ему пользу или причинить вред, создать творение или одарить его пропитанием. Но, несмотря на это, многобожник начинает обращаться к ним с искренними молитвами и тем самым приравнивает их к Господу, который творит и одаряет пропитанием, одаряет щедротами и посылает несчастья. О Мухаммад! Воздай же хвалу Аллаху, который научил Своих рабов отличать прямой путь от заблуждения и изобличил несостоятельность язычества для того, чтобы правдивые верующие сумели избегать его. Воздай хвалу своему Господу, Который сотворил жизнь на небесах и на земле и управляет судьбами Своих творений, Который одаряет великими щедротами одних и ниспосылает скудный удел другим. Воистину, только Премудрому Аллаху известно, в чем нуждаются Его рабы и что может принести им пользу.