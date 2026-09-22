Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Aja 48
Al-'Ankabut
48
29:48
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ٤٨
وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍۢ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًۭا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٤٨
وَمَا
ﱴ
كُنتَ
ﱵ
تَتۡلُواْ
ﱶ
مِن
ﱷ
قَبۡلِهِۦ
ﱸ
مِن
ﱹ
كِتَٰبٖ
ﱺ
وَلَا
ﱻ
تَخُطُّهُۥ
ﱼ
بِيَمِينِكَۖ
ﱽﱾ
إِذٗا
ﱿ
لَّٱرۡتَابَ
ﲀ
ٱلۡمُبۡطِلُونَ
ﲁ
٤٨
ﲂ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.