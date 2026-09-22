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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Aja 42
Al-'Ankabut
42
29:42
ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم ٤٢
إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍۢ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٤٢
إِنَّ
ﲅ
ٱللَّهَ
ﲆ
يَعۡلَمُ
ﲇ
مَا
ﲈ
يَدۡعُونَ
ﲉ
مِن
ﲊ
دُونِهِۦ
ﲋ
مِن
ﲌ
شَيۡءٖۚ
ﲍﲎ
وَهُوَ
ﲏ
ٱلۡعَزِيزُ
ﲐ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲑ
٤٢
ﲒ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.