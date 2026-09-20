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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Aja 38
Al-'Ankabut
38
29:38
وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ٣٨
وَعَادًۭا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَـٰكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟ مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨
وَعَادٗا
ﲬ
وَثَمُودَاْ
ﲭ
وَقَد
ﲮ
تَّبَيَّنَ
ﲯ
لَكُم
ﲰ
مِّن
ﲱ
مَّسَٰكِنِهِمۡۖ
ﲲﲳ
وَزَيَّنَ
ﲴ
لَهُمُ
ﲵ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲶ
أَعۡمَٰلَهُمۡ
ﲷ
فَصَدَّهُمۡ
ﲸ
عَنِ
ﲹ
ٱلسَّبِيلِ
ﲺ
وَكَانُواْ
ﲻ
مُسۡتَبۡصِرِينَ
ﲼ
٣٨
ﲽ
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Tafsir Fathul Majid
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