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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Aja 37
Al-'Ankabut
37
29:37
فكذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين ٣٧
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَـٰثِمِينَ ٣٧
فَكَذَّبُوهُ
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فَأَخَذَتۡهُمُ
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ٱلرَّجۡفَةُ
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فَأَصۡبَحُواْ
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فِي
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دَارِهِمۡ
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جَٰثِمِينَ
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٣٧
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.