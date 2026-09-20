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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Aja 31
Al-'Ankabut
31
29:31
ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هاذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين ٣١
وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓا۟ إِنَّا مُهْلِكُوٓا۟ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا۟ ظَـٰلِمِينَ ٣١
وَلَمَّا
ﱁ
جَآءَتۡ
ﱂ
رُسُلُنَآ
ﱃ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱄ
بِٱلۡبُشۡرَىٰ
ﱅ
قَالُوٓاْ
ﱆ
إِنَّا
ﱇ
مُهۡلِكُوٓاْ
ﱈ
أَهۡلِ
ﱉ
هَٰذِهِ
ﱊ
ٱلۡقَرۡيَةِۖ
ﱋﱌ
إِنَّ
ﱍ
أَهۡلَهَا
ﱎ
كَانُواْ
ﱏ
ظَٰلِمِينَ
ﱐ
٣١
ﱑ
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Tafsir Fathul Majid
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