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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Aja 20
Al-'Ankabut
20
29:20
قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشي النشاة الاخرة ان الله على كل شيء قدير ٢٠
قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٢٠
قُلۡ
ﲓ
سِيرُواْ
ﲔ
فِي
ﲕ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲖ
فَٱنظُرُواْ
ﲗ
كَيۡفَ
ﲘ
بَدَأَ
ﲙ
ٱلۡخَلۡقَۚ
ﲚﲛ
ثُمَّ
ﲜ
ٱللَّهُ
ﲝ
يُنشِئُ
ﲞ
ٱلنَّشۡأَةَ
ﲟ
ٱلۡأٓخِرَةَۚ
ﲠﲡ
إِنَّ
ﲢ
ٱللَّهَ
ﲣ
عَلَىٰ
ﲤ
كُلِّ
ﲥ
شَيۡءٖ
ﲦ
قَدِيرٞ
ﲧ
٢٠
ﲨ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.