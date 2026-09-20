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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Aja 16
Al-'Ankabut
16
29:16
وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون ١٦
وَإِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌۭ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٦
وَإِبۡرَٰهِيمَ
ﱈ
إِذۡ
ﱉ
قَالَ
ﱊ
لِقَوۡمِهِ
ﱋ
ٱعۡبُدُواْ
ﱌ
ٱللَّهَ
ﱍ
وَٱتَّقُوهُۖ
ﱎﱏ
ذَٰلِكُمۡ
ﱐ
خَيۡرٞ
ﱑ
لَّكُمۡ
ﱒ
إِن
ﱓ
كُنتُمۡ
ﱔ
تَعۡلَمُونَ
ﱕ
١٦
ﱖ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.