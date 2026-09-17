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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Aja 14
Al-'Ankabut
14
29:14
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون ١٤
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًۭا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَـٰلِمُونَ ١٤
وَلَقَدۡ
ﲸ
أَرۡسَلۡنَا
ﲹ
نُوحًا
ﲺ
إِلَىٰ
ﲻ
قَوۡمِهِۦ
ﲼ
فَلَبِثَ
ﲽ
فِيهِمۡ
ﲾ
أَلۡفَ
ﲿ
سَنَةٍ
ﳀ
إِلَّا
ﳁ
خَمۡسِينَ
ﳂ
عَامٗا
ﳃ
فَأَخَذَهُمُ
ﳄ
ٱلطُّوفَانُ
ﳅ
وَهُمۡ
ﳆ
ظَٰلِمُونَ
ﳇ
١٤
ﳈ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.