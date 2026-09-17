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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Aja 96
Al-Anbiya
96
21:96
حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون ٩٦
حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍۢ يَنسِلُونَ ٩٦
حَتَّىٰٓ
ﱳ
إِذَا
ﱴ
فُتِحَتۡ
ﱵ
يَأۡجُوجُ
ﱶ
وَمَأۡجُوجُ
ﱷ
وَهُم
ﱸ
مِّن
ﱹ
كُلِّ
ﱺ
حَدَبٖ
ﱻ
يَنسِلُونَ
ﱼ
٩٦
ﱽ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.