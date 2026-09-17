﴿فَفَهَّمۡنَـٰهَا﴾ أَيْ الْحُكُومَة ﴿سُلَیۡمَـٰنَۚ﴾ وَحُكْمهمَا بِاجْتِهَادٍ وَرَجَعَ دَاوُد إلَى سُلَيْمَان وَقِيلَ بِوَحْيٍ وَالثَّانِي نَاسِخ للأول ﴿وَكُلًّا﴾ منهما ﴿ءَاتَیۡنَا﴾هُ ﴿حُكۡمࣰا﴾ نُبُوَّة ﴿وَعِلۡمࣰاۚ﴾ بِأُمُورِ الدِّين ﴿وَسَخَّرۡنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلۡجِبَالَ یُسَبِّحۡنَ وَٱلطَّیۡرَۚ﴾ كَذَلِكَ سُخِّرَا لِلتَّسْبِيحِ مَعَهُ لِأَمْرِهِ بِهِ إذَا وَجَدَ فَتْرَة لِيَنْشَط لَهُ ﴿وَكُنَّا فَـٰعِلِینَ ٧٩﴾ تَسْخِير تَسْبِيحهمَا مَعَهُ وَإِنْ كَانَ عَجَبًا عِنْدكُمْ أَيْ مُجَاوَبَته لِلسَّيِّدِ دَاوُد