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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Aja 75
Al-Anbiya
75
21:75
وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ٧٥
وَأَدْخَلْنَـٰهُ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٧٥
وَأَدۡخَلۡنَٰهُ
ﱤ
فِي
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رَحۡمَتِنَآۖ
ﱦﱧ
إِنَّهُۥ
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مِنَ
ﱩ
ٱلصَّٰلِحِينَ
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٧٥
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.