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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Aja 70
Al-Anbiya
70
21:70
وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ٧٠
وَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًۭا فَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ٧٠
وَأَرَادُواْ
ﲮ
بِهِۦ
ﲯ
كَيۡدٗا
ﲰ
فَجَعَلۡنَٰهُمُ
ﲱ
ٱلۡأَخۡسَرِينَ
ﲲ
٧٠
ﲳ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.