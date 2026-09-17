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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Aja 69
Al-Anbiya
69
21:69
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ٦٩
قُلْنَا يَـٰنَارُ كُونِى بَرْدًۭا وَسَلَـٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ٦٩
قُلۡنَا
ﲦ
يَٰنَارُ
ﲧ
كُونِي
ﲨ
بَرۡدٗا
ﲩ
وَسَلَٰمًا
ﲪ
عَلَىٰٓ
ﲫ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲬ
٦٩
ﲭ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.