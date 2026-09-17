Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Aja 66
Al-Anbiya
66
21:66
قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شييا ولا يضركم ٦٦
قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْـًۭٔا وَلَا يَضُرُّكُمْ ٦٦
قَالَ
ﲇ
أَفَتَعۡبُدُونَ
ﲈ
مِن
ﲉ
دُونِ
ﲊ
ٱللَّهِ
ﲋ
مَا
ﲌ
لَا
ﲍ
يَنفَعُكُمۡ
ﲎ
شَيۡـٔٗا
ﲏ
وَلَا
ﲐ
يَضُرُّكُمۡ
ﲑ
٦٦
ﲒ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.