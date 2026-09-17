После слов Ибрахима многобожники призадумались. Они прислушались к голосу разума и поняли, что поклонение истуканам является заблуждением. И тогда они признались в том, что поступали несправедливо и приобщали к Аллаху сотоварищей. А это значит, что Ибрахим добился поставленной цели и убедил их в том, что поклонение вымышленным богам является порочным и бесполезным занятием. Однако недолго многобожники пребывали в таком состоянии. Очень скоро они повернули вспять и вернулись в лоно заблуждения. Они сказали ему: «Как ты смеешь насмехаться над нами? Ты велишь нам обратиться за ответом к идолам, хотя тебе прекрасно известно, что они не способны разговаривать».