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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Aja 63
Al-Anbiya
63
21:63
قال بل فعله كبيرهم هاذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون ٦٣
قَالَ بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا فَسْـَٔلُوهُمْ إِن كَانُوا۟ يَنطِقُونَ ٦٣
قَالَ
ﱫ
بَلۡ
ﱬ
فَعَلَهُۥ
ﱭ
كَبِيرُهُمۡ
ﱮ
هَٰذَا
ﱯ
فَسۡـَٔلُوهُمۡ
ﱰ
إِن
ﱱ
كَانُواْ
ﱲ
يَنطِقُونَ
ﱳ
٦٣
ﱴ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.