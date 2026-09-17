[ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ] فەرمووی: بەڵكو خوایە گەورەكەیان بتە گەورەكەیان وای لێ كردوون و هەموویانی شكاندووە (ئیبراهیم صلى الله علیه وسلم تەنها سێ جار ناراستى وتووە: دوانیان لەبەر خوا: كە وتى: نەخۆشم، وە وتى بتە گەورەكە ئەوانى ترى شكاندووە، وە كە بە پاشا ستەمكارەكەى وت سارا خۆشكمە كە خێزانى بوو مەبەستى خوشكمە لە دیندا بۆ ئەوەى پاشا دەستدرێژى نەكاتە سەرى، لەبەر ئەم سێ قسەیە لە رۆژى قیامەتدا پۆزش دێنێتەوەو ناتوانێت شەفاعەتى هەرە گەورە بكات) [ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (٦٣) ] دەی پرسیاری لێ بكەن ئەگەر ئەتوانێ وەڵامتان بداتەوەو قسە ئەكات.