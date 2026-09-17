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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Aja 60
Al-Anbiya
60
21:60
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ٦٠
قَالُوا۟ سَمِعْنَا فَتًۭى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُۥٓ إِبْرَٰهِيمُ ٦٠
قَالُواْ
ﱓ
سَمِعۡنَا
ﱔ
فَتٗى
ﱕ
يَذۡكُرُهُمۡ
ﱖ
يُقَالُ
ﱗ
لَهُۥٓ
ﱘ
إِبۡرَٰهِيمُ
ﱙ
٦٠
ﱚ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.