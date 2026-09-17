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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Aja 47
Al-Anbiya
47
21:47
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شييا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ٤٧
وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌۭ شَيْـًۭٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍۢ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِينَ ٤٧
وَنَضَعُ
ﱚ
ٱلۡمَوَٰزِينَ
ﱛ
ٱلۡقِسۡطَ
ﱜ
لِيَوۡمِ
ﱝ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱞ
فَلَا
ﱟ
تُظۡلَمُ
ﱠ
نَفۡسٞ
ﱡ
شَيۡـٔٗاۖ
ﱢﱣ
وَإِن
ﱤ
كَانَ
ﱥ
مِثۡقَالَ
ﱦ
حَبَّةٖ
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
خَرۡدَلٍ
ﱩ
أَتَيۡنَا
ﱪ
بِهَاۗ
ﱫﱬ
وَكَفَىٰ
ﱭ
بِنَا
ﱮ
حَٰسِبِينَ
ﱯ
٤٧
ﱰ
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Tafsir Fathul Majid
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