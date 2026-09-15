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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Aja 22
Al-Anbiya
22
21:22
لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ٢٢
لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢
لَوۡ
ﲮ
كَانَ
ﲯ
فِيهِمَآ
ﲰ
ءَالِهَةٌ
ﲱ
إِلَّا
ﲲ
ٱللَّهُ
ﲳ
لَفَسَدَتَاۚ
ﲴﲵ
فَسُبۡحَٰنَ
ﲶ
ٱللَّهِ
ﲷ
رَبِّ
ﲸ
ٱلۡعَرۡشِ
ﲹ
عَمَّا
ﲺ
يَصِفُونَ
ﲻ
٢٢
ﲼ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.