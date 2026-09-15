Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Aja 13
Al-Anbiya
13
21:13
لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون ١٣
لَا تَرْكُضُوا۟ وَٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَـٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُونَ ١٣
لَا
ﱔ
تَرۡكُضُواْ
ﱕ
وَٱرۡجِعُوٓاْ
ﱖ
إِلَىٰ
ﱗ
مَآ
ﱘ
أُتۡرِفۡتُمۡ
ﱙ
فِيهِ
ﱚ
وَمَسَٰكِنِكُمۡ
ﱛ
لَعَلَّكُمۡ
ﱜ
تُسۡـَٔلُونَ
ﱝ
١٣
ﱞ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.