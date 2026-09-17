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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Aja 103
Al-Anbiya
103
21:103
لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملايكة هاذا يومكم الذي كنتم توعدون ١٠٣
لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٣
لَا
ﱌ
يَحۡزُنُهُمُ
ﱍ
ٱلۡفَزَعُ
ﱎ
ٱلۡأَكۡبَرُ
ﱏ
وَتَتَلَقَّىٰهُمُ
ﱐ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﱑ
هَٰذَا
ﱒ
يَوۡمُكُمُ
ﱓ
ٱلَّذِي
ﱔ
كُنتُمۡ
ﱕ
تُوعَدُونَ
ﱖ
١٠٣
ﱗ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.