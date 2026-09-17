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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Aja 101
Al-Anbiya
101
21:101
ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولايك عنها مبعدون ١٠١
إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠١
إِنَّ
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ٱلَّذِينَ
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سَبَقَتۡ
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لَهُم
ﲴ
مِّنَّا
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ٱلۡحُسۡنَىٰٓ
ﲶ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲷ
عَنۡهَا
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مُبۡعَدُونَ
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١٠١
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.