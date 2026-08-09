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Tefsir: Al-An'am 6:95
Al-An'am
95
6:95
۞ ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذالكم الله فانى توفكون ٩٥
۞ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَىِّ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٩٥
۞ إِنَّ
ٱللَّهَ
فَالِقُ
ٱلۡحَبِّ
وَٱلنَّوَىٰۖ
يُخۡرِجُ
ٱلۡحَيَّ
مِنَ
ٱلۡمَيِّتِ
وَمُخۡرِجُ
ٱلۡمَيِّتِ
مِنَ
ٱلۡحَيِّۚ
ذَٰلِكُمُ
ٱللَّهُۖ
فَأَنَّىٰ
تُؤۡفَكُونَ
٩٥
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Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ﴾ شَاقّ ﴿ٱلۡحَبِّ﴾ عَن النَّبَات ﴿وَٱلنَّوَىٰۖ﴾ عَن النَّخْل ﴿یُخۡرِجُ ٱلۡحَیَّ مِنَ ٱلۡمَیِّتِ﴾ كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة ﴿وَمُخۡرِجُ ٱلۡمَیِّتِ﴾ النطفة والبيضة ﴿مِنَ ٱلۡحَیِّۚ ذَ ٰلِكُمُ﴾ الْفَالِق الْمُخْرِج ﴿ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ تُؤۡفَكُونَ ٩٥﴾ فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ عَنْ الْإِيمَان مَعَ قِيَام الْبُرْهَان