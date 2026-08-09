Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Al-An'am 6:93
Al-An'am
93
6:93
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملايكة باسطو ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون ٩٣
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىْءٌۭ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّـٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَـٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ ٩٣
وَمَنۡ
أَظۡلَمُ
مِمَّنِ
ٱفۡتَرَىٰ
عَلَى
ٱللَّهِ
كَذِبًا
أَوۡ
قَالَ
أُوحِيَ
إِلَيَّ
وَلَمۡ
يُوحَ
إِلَيۡهِ
شَيۡءٞ
وَمَن
قَالَ
سَأُنزِلُ
مِثۡلَ
مَآ
أَنزَلَ
ٱللَّهُۗ
وَلَوۡ
تَرَىٰٓ
إِذِ
ٱلظَّٰلِمُونَ
فِي
غَمَرَٰتِ
ٱلۡمَوۡتِ
وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
بَاسِطُوٓاْ
أَيۡدِيهِمۡ
أَخۡرِجُوٓاْ
أَنفُسَكُمُۖ
ٱلۡيَوۡمَ
تُجۡزَوۡنَ
عَذَابَ
ٱلۡهُونِ
بِمَا
كُنتُمۡ
تَقُولُونَ
عَلَى
ٱللَّهِ
غَيۡرَ
ٱلۡحَقِّ
وَكُنتُمۡ
عَنۡ
ءَايَٰتِهِۦ
تَسۡتَكۡبِرُونَ
٩٣
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
] كێ لهو كهسه زاڵمترو ستهمكارتره، واته: كهس لهو كهسه ستهمكارتر نیه كه درۆ ههڵئهبهستێ بۆ خوای گهورهو بهناو خوای گهورهوه قسه دهكات، واته چۆن پێغهمبهرێك له پێغهمبهران ئهتوانێ بهناو خوای گهورهوه قسه بكات و درۆ ههڵبهستێ و بڵێ: ئهمه لهلایهن خواوه بۆم هاتووهو لهلایهن خوای گهورهیشهوه بۆی نههاتبێ [
أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ
] یاخود بڵێ: وهحیم بۆ هاتووه بهڵام وهحیشی بۆ نههاتبێ خوای گهوره پێغهمبهرانی پاراستووه لهوهی كه قسهی وا بكهن ئهمه پیشهی ئهو كهسانهیه وهكو (موسهیلهمهی درۆزن) و ئهوانهی كه به درۆ بانگهشهی پێغهمبهرایهتیان ئهكرد [
وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
] یاخود كهسێك كه بانگهشهى ئهوه بكات بڵێ: منیش ئهتوانم هاوشێوهی قورئان داببهزێنم وهكو ههندێك ئهیانووت: [
لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا
] (الْأَنْفَال: ٣١) ئهگهر ویستمان لێ بێت ئێمهش هاوشێوهی قورئان ئهڵێین كه وتراوه: (عبدالله¬ی كوڕی ئهبی سهرح) بووه كه سهرهتا نووسهری وهحی پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - بووه، وه دواتر ههڵگهڕاوهتهوهو وتوویهتی: منیش ئهتوانم هاوشێوهی ئهوهی محمد- صلى الله عليه وسلم - ئهیڵێ بیهێنم، بهڵام دواتر له فهتحی مهككهدا موسڵمان بۆتهوه. {حاڵی هاوبەشبڕیاردەران لە سەرەمەرگدا} [
وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - ئای كاتێك كه ستهمكاران و هاوبهشبڕیاردهران ببینی له كاتی گیانكێشان و سهرهمهرگدا كه چهند حاڵیان سهخت و ناڕهحهته [
وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
] وه فریشتهكانیش دهستیان لێ كردوونهتهوه بۆ ڕوح كێشانیان یاخود بۆ سزا دانیان كه چهكوشی ئاسنینیان پێیهو له كاتی گیانكێشاندا لێیان ئهدهن، وه پێیان ئهڵێن: [
أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ
] دهی ئێوه ڕوحی خۆتان لهم ناڕهحهتییه دهركهن و دهربازو ڕزگاری بكهن، یاخود ڕوحی خۆتان ڕزگار بكهن لهدهست ئێمه مههێلن سزای بدهین، یان مههێلن ڕوحتان بكێشین بیگهڕێننهوه بۆ جێی خۆی، یاخود ڕوحتان دهركهن و بیدهنه دهستمان و تهسلیمی بكهن [
الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ
] ئهمڕۆ ئێوه سزا ئهدرێن بهڵام سزایهك كه ریسواو سهرشۆڕ ئهكرێن لهگهڵیدا [
بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
] لهبهر ئهوهی جگه له حهقتان ئهدایه پاڵ خوای گهورهو بهناو خوای گهورهوه قسهتان ئهكردو درۆتان ههڵئهبهست و هاوبهشتان بۆ خواى گهوره دادهنا [
وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (٩٣)
] وه ئێوه لهبهرامبهر ئایهتهكانی خوای گهورهدا خۆتان بهگهوره ئهزانی.