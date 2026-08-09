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Tefsir: Al-An'am 6:85
Al-An'am
85
6:85
وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين ٨٥
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٥
وَزَكَرِيَّا
وَيَحۡيَىٰ
وَعِيسَىٰ
وَإِلۡيَاسَۖ
كُلّٞ
مِّنَ
ٱلصَّٰلِحِينَ
٨٥
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السعدي Al-Sa'di
{ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى }
ابنه
{ وَعِيسَى }
ابن مريم.
{ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ }
هؤلاء
{ مِنَ الصَّالِحِينَ }
في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم، بل هم سادة الصالحين وقادتهم وأئمتهم.