Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Al-An'am 6:8
Al-An'am
8
6:8
وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ٨
وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌۭ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًۭا لَّقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٨
وَقَالُواْ
لَوۡلَآ
أُنزِلَ
عَلَيۡهِ
مَلَكٞۖ
وَلَوۡ
أَنزَلۡنَا
مَلَكٗا
لَّقُضِيَ
ٱلۡأَمۡرُ
ثُمَّ
لَا
يُنظَرُونَ
٨
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{كافران داوای دابەزینی فریشتە دەكەن!} [
وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ
] وه كافران ئهڵێن: ئهوه بۆچی فریشتهیهك دانابهزێته سهر محمد- صلى الله عليه وسلم - بهچاوی خۆمان بیبینین وه قسهی لهگهڵدا بكهین و پێمان بڵێ ئهمه پێغهمبهری خوایه- صلى الله عليه وسلم - تا ئیمانی پێ بێنین وه شوێنی بكهوین [
وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا
] ئهگهر ئێمه مهلائیكهتێكمان داببهزاندایه لهسهر ئهو شێوازهی كه ئهوان پێشنیاریان ئهكرد [
لَقُضِيَ الْأَمْرُ
] ئهوه ئهگهر ئیمانیان نههێنایه ئهو كاته یهكسهر لهناویانمان ئهبردو سزایانمان ئهدا [
ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ (٨)
] پاشان هیچ مۆڵهتێكیان پێ نهئهدرا به بینینهكهی دهبوایه یهكسهر باوهڕیان بهێنایه.