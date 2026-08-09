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Tefsir: Al-An'am 6:72
Al-An'am
72
6:72
وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون ٧٢
وَأَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٧٢
وَأَنۡ
أَقِيمُواْ
ٱلصَّلَوٰةَ
وَٱتَّقُوهُۚ
وَهُوَ
ٱلَّذِيٓ
إِلَيۡهِ
تُحۡشَرُونَ
٧٢
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ }
أي: وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها.
{ وَاتَّقُوهُ }
بفعل ما أمر به، واجتناب ما عنه نهى.
{ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }
أي: تُجْمَعون ليوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم، خيرها وشرها.