Всевышний разъяснил Своим рабам, что является признаком счастья и верного руководства, а что - признаком несчастья и заблуждения. Если грудь человека расширяется для ислама, то его душа озаряется светом веры, оживает благодаря сиянию убежденности и обретает покой и умиротворение. Такой человек проникается любовью к добру, охотно совершает праведные дела, получает от них удовольствие и не находит их тягостными. Все это свидетельствует о том, что Аллах наставил его на прямой путь, оказал ему поддержку и повел его самым правильным путем. Если же Аллах желает ввести человека в заблуждение, то его грудь оказывается сдавленной и стесненной. Его отличительным признаком является то, что его душа настолько стеснена, что не способна вместить веру, знание и убежденность. Его сердце погружается в пучину сомнений и страстей, и добро не добирается до него. Оно не годится для совершения праведных поступков. Оно стеснено и озабочено, словно этому человеку поручено забраться на небо, и он не может справиться с этим заданием. Причиной же этого является отсутствие правой веры. Именно неверие навлекает на людей наказание Аллаха, поскольку неверующие сами закрывают перед собой двери милости и добродетели. Этот критерий совершенно беспристрастен, и этот принцип абсолютно неизменен. Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее слово, Аллах всегда облегчает путь к легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что не нуждается в Аллахе, кто счел ложью наилучшее слово, Он всегда облегчает путь к тягчайшему.