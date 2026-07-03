Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
115
6:115
وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ١١٥
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًۭا وَعَدْلًۭا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٥
وَتَمَّتۡ
كَلِمَتُ
رَبِّكَ
صِدۡقٗا
وَعَدۡلٗاۚ
لَّا
مُبَدِّلَ
لِكَلِمَٰتِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
١١٥
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا
] وه وشهو وهعدو بهڵێنی خوای گهوره ههمووی تهواو و ڕاست بوو، ههواڵهكانی لهوپهڕی ڕاستگۆییدایه، وه ئهحكامهكانیشی لهوپهڕی دادوهریدایه [
لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
] وه هیچ گۆڕانێك بهسهر وشهو بڕیارو حوكمی خوای گهورهدا نایات [
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١١٥)
] وه خوای گهوره زۆر بیسهره به وتهكانتان، وه زۆر زانایه به كردهوهكانتان