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Al-An'am
106
6:106
اتبع ما اوحي اليك من ربك لا الاه الا هو واعرض عن المشركين ١٠٦
ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٦
ٱتَّبِعۡ
مَآ
أُوحِيَ
إِلَيۡكَ
مِن
رَّبِّكَۖ
لَآ
إِلَٰهَ
إِلَّا
هُوَۖ
وَأَعۡرِضۡ
عَنِ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
١٠٦
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Rebar Kurdish Tafsir
[
اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - شوێنی ئهو وهحی یه بكهوه كه لهلایهن پهروهردگارتهوه بۆت هاتووه، وه گوێ بهوان مهدهو خۆتیان پێوه سهرقاڵ مهكه، (ئهمه فهرمانكردنه به ئێمهیش به شوێنكهوتنى وهحى) [
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
] هیچ پهرستراوێك بهحهق نیه شایهنی پهرستن بێ تهنها زاتی پیرۆزی الله نهبێ [
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (١٠٦)
] وه تۆ پشت له موشریك و هاوبهشبڕیاردهران بكهو لێیان ببوره، ئهمه پێش ئهوهی كه ئایهتی كوشتارو جهنگ دابهزێت، پاشان خوای گهوره فهرمانی كرد به كوشتار كردنیان