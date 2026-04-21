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Ya-Sin
78
36:78
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ٧٨
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًۭا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌۭ ٧٨
وَضَرَبَ
لَنَا
مَثَلٗا
وَنَسِيَ
خَلۡقَهُۥۖ
قَالَ
مَن
يُحۡيِ
ٱلۡعِظَٰمَ
وَهِيَ
رَمِيمٞ
٧٨
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Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ
] وه نموونهیهك بۆ ئێمه دێنێتهوه كه (عاصی كوڕی وائیل) بووه [
قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨)
] ئێسقانێكی ههڵگرت و وتی: كێ ئهم ئێسقانه زیندوو ئهكاتهوه كاتێك كه ڕزیوه، خوای گهوره ئهفهرمووێ: نموونه بۆ ئێمه دێنێتهوهو دروست كردنی خۆی لهبیر چووه كه له چی دروستمان كردووه
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
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