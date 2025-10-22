وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٠٩
وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠٩
وما أسألكم عليه من أجر أي لا طمع لي في مالكم . إن أجري إلا على رب العالمين أي ما جزائي إلا على رب العالمين .