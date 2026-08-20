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Tafsir: Sad 38:56
Sad
56
38:56
جهنم يصلونها فبيس المهاد ٥٦
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥٦
جَهَنَّمَ
يَصۡلَوۡنَهَا
فَبِئۡسَ
ٱلۡمِهَادُ
٥٦
Hell, where they will burn. What an evil place to rest!
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Tafseer Jalalayn
﴿جَهَنَّمَ یَصۡلَوۡنَهَا﴾ يَدْخُلُونَهَا ﴿فَبِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ ٥٦﴾ الْفِرَاش