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Tafsir: Sad 38:49
Sad
49
38:49
هاذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ٤٩
هَـٰذَا ذِكْرٌۭ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٩
هَٰذَا
ذِكۡرٞۚ
وَإِنَّ
لِلۡمُتَّقِينَ
لَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٤٩
This is ˹all˺ a reminder. And the righteous will certainly have an honourable destination:
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" هذا ذكر "
،
أي:
هذا الذي يتلى عليكم ذكر،
أي:
شرف، وذكر جميل تذكرون به
" وإن للمتقين لحسن مآب "
.