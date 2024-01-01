Tarteel.ai

Tarteel — первое приложение для Корана, использующее инструменты искусственного интеллекта для взаимодействия с чтением и выделения ошибок. Голосовой компаньон в Коране у вас на ладони, Tarteel работает интуитивно, чтобы помочь вам уверенно читать, декламировать, запоминать и понимать Коран!



Tarteel гордится тем, что является основным разработчиком Quran.com, а также членом их совета директоров.