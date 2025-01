Tarteel.ai

Tarteel è la prima app del Corano a utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale per interagire con la tua recitazione ed evidenziare gli errori. Un compagno del Corano guidato dalla voce nel palmo delle tue mani, Tarteel funziona in modo intuitivo per aiutarti a leggere, recitare, memorizzare e comprendere il Corano con sicurezza!



Tarteel è orgogliosa di essere uno sviluppatore principale di Quran.com e un membro del loro consiglio di amministrazione.