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22
11:22
لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون ٢٢
لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٢٢
لَا
جَرَمَ
أَنَّهُمۡ
فِي
ٱلۡأٓخِرَةِ
هُمُ
ٱلۡأَخۡسَرُونَ
٢٢
Нет сомнения в том, что в Последней жизни они понесут самый большой урон.
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