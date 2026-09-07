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Тафсир: Al-Insan 76:8
Al-Insan
8
76:8
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ٨
وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًۭا وَيَتِيمًۭا وَأَسِيرًا ٨
وَيُطۡعِمُونَ
ﱑ
ٱلطَّعَامَ
ﱒ
عَلَىٰ
ﱓ
حُبِّهِۦ
ﱔ
مِسۡكِينٗا
ﱕ
وَيَتِيمٗا
ﱖ
وَأَسِيرًا
ﱗ
٨
ﱘ
Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна и для них самих.
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Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَیُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ﴾ أي الطعام وشهوتهم له ﴿مِسۡكِینࣰا﴾ فقيرا ﴿وَیَتِیمࣰا﴾ لا أب له ﴿وَأَسِیرًا ٨﴾ يعني المحبوس بحق