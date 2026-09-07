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Тафсир: Al-Insan 76:7
Al-Insan
7
76:7
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ٧
يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًۭا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًۭا ٧
يُوفُونَ
ﱉ
بِٱلنَّذۡرِ
ﱊ
وَيَخَافُونَ
ﱋ
يَوۡمٗا
ﱌ
كَانَ
ﱍ
شَرُّهُۥ
ﱎ
مُسۡتَطِيرٗا
ﱏ
٧
ﱐ
Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hao walikuwa huko duniani wanatekeleza kile walichojilazimisha nafsi zao cha utiifu kwa Mwenyezi Mungu, na wakiogopa mateso ya Mwenyezi Mungu, Siku ya Kiyama, ambayo madhara yake ni hatari na ubaya ni wenye kusambaa na kuenea kwa watu isipokuwa wale ambao Mwenyezi Mungu Amewarehemu.