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Тафсир: Al-Insan 76:6
Al-Insan
6
76:6
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٦
عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًۭا ٦
عَيۡنٗا
ﱁ
يَشۡرَبُ
ﱂ
بِهَا
ﱃ
عِبَادُ
ﱄ
ٱللَّهِ
ﱅ
يُفَجِّرُونَهَا
ﱆ
تَفۡجِيرٗا
ﱇ
٦
ﱈ
Рабы Аллаха будут пить из источника, давая ему течь полноводными ручьями.
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Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.