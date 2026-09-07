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Тафсир: Al-Insan 76:5
Al-Insan
5
76:5
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ٥
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍۢ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥
إِنَّ
ﳑ
ٱلۡأَبۡرَارَ
ﳒ
يَشۡرَبُونَ
ﳓ
مِن
ﳔ
كَأۡسٖ
ﳕ
كَانَ
ﳖ
مِزَاجُهَا
ﳗ
كَافُورًا
ﳘ
٥
ﳙ
А благочестивые будут пить из чаши вино, смешанное с камфарой.
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