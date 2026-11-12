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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Insan Ая 4
Al-Insan
4
76:4
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ٤
إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ سَلَـٰسِلَا۟ وَأَغْلَـٰلًۭا وَسَعِيرًا ٤
إِنَّآ
ﳊ
أَعۡتَدۡنَا
ﳋ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﳌ
سَلَٰسِلَاْ
ﳍ
وَأَغۡلَٰلٗا
ﳎ
وَسَعِيرًا
ﳏ
٤
ﳐ
Мы приготовили для неверующих цепи, оковы и пламя.
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